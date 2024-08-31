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Два вертолета привлекли к тушению пожара на западе Москвы

Два вертолета привлекли к тушению пожара на западе Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - К тушению пожара в административном здании на западе Москвы привлечены два вертолета Ка-32, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на Бережковской набережной", - говорится в сообщении.

По последним данным, на Бережковской набережной, дом 20, строение 9 продолжается ликвидация пожара в трехэтажном административном здании, в тушении задействованы 130 человек и 45 единиц техники, а также пожарный корабль "Полковник Чернышев".

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Москва МЧС РФ
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