Собянин сообщил о третьем сбитом за ночь дроне, летевшем на Москву

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбило еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Ранее ночью мэр столицы сообщал о двух сбитых дронах, летевших на Москву.