Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Собянин сообщил о третьем сбитом за ночь дроне, летевшем на Москву

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбило еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Ранее ночью мэр столицы сообщал о двух сбитых дронах, летевших на Москву.

Москва Ступино ПВО дрон Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на Бережковской набережной в Москве потушен

Пожар на Бережковской набережной в Москве потушен

Пожар на Бережковской набережной Москвы локализован

Пожар на Бережковской набережной Москвы локализован

К тушению крупного пожара на западе Москвы привлечены еще два вертолета

Два вертолета привлекли к тушению пожара на западе Москвы

Два вертолета привлекли к тушению пожара на западе Москвы

На западе Москвы произошел пожар в административном здании

На западе Москвы произошел пожар в административном здании

В Москве при пополнении "Тройки" через СБП можно будет получить кешбэк

В Москве при пополнении "Тройки" через СБП можно будет получить кешбэк

Свыше 20 иностранцев задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

Военный суд в Москве арестовал экс-замминистра обороны Попова

Суд в Москве арестовал двоих колумбийцев по делу о наемничестве

На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом

На МЦК запустили первый пассажирский поезд с автопилотом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });