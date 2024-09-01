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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Уничтожен второй летевший на Москву беспилотник

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте", - написал Собянин в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении летевшего на столицу дрона в Подольске.

Москва Сергей Собянин дрон
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