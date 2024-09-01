Летевшие на Москву дроны сбиты в районе МНПЗ и в городском округе Раменский

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) уничтожен беспилотник, повреждений и пострадавших нет, еще один дрон сбит в городском округе Раменский, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ночь на воскресенье.

"Сбили беспилотник в районе МНПЗ . Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. И еще один сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр столицы сообщал о пяти сбитых дронах, летевших на Москву.