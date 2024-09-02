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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Систему теплоснабжения Москвы подготовили к отопительному сезону

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МОЭК" завершило подготовку системы теплоснабжения Москвы к отопительному периоду, проведены гидравлические и температурные испытания, сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "МОЭК" завершило подготовку системы теплоснабжения Москвы к отопительному сезону 2024/2025 годов. Гидравлические испытания тепловых сетей, эксплуатируемых компанией, с отключением горячей воды у потребителей закончены в соответствии с графиком 25 августа. Также проведены температурные испытания, имитирующие повышенные температурные нагрузки на трубопроводы и оборудование в пики зимних холодов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты подготовили к работе более 18 тыс. км тепловых сетей, в том числе 9 тыс. км магистралей, где провели 590 этапов гидравлических испытаний, и 9,2 тыс. км разводящих сетей. Планово-предупредительные ремонты прошли на 45 находящихся в эксплуатации компании районных и квартальных тепловых станциях, 95 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станциях и на 10,7 тыс. тепловых пунктах.

МОЭК Москва
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