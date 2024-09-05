На севере Москвы произошло массовое отравление в "Шаурме"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Двадцать девять случаев отравления зафиксировано на предприятии общественного питания "Шаурма", сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Заведение расположено по адресу: Дмитровское ш., д. 157, стр. 2, случаи отравления регистрировались в период с 15 июля по 26 июля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. Установлена причинно-следственная связь между работой предприятия и случаями отравления.