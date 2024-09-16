Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

В Москве по делу о пищевом отравлении в соццентре задержан топ-менеджер компании

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве по делу о пищевом отравлении 31 постояльца социального центра задержали гендиректора частной компании, которая готовила и поставляла еду в этот центр, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

С задержанным провели следственные действия, ему предъявлено обвинение, скоро СК попросит суд арестовать его. По делу назначены необходимые экспертизы.

Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 31 человека. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 лиц, сообщили в СК.

Дело об отравлении расследуется по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Москва СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский

Кремль не слышал официальных заявлений о разрешении Киеву бить западным оружием по РФ

Летевший из Еревана в Москву борт "Аэрофлота" вынужденно сел в Астрахани

Правительство РФ изменило пошлину на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран

Правительство РФ изменило пошлину на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран

Иностранец задержан в Ростовской области по подозрению в подготовке диверсий

Нападения в школах и вузах

Семиклассник напал с молотком на учеников и учителя в одной из школ Челябинска

В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров

В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров
Военная операция на Украине

При обстреле Белгорода и пригорода пострадали восемь человек

Белгород попал под обстрел ВСУ, есть попадания в жилые помещения

Что произошло за день: воскресенье, 15 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });