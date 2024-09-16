В Москве по делу о пищевом отравлении в соццентре задержан топ-менеджер компании

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве по делу о пищевом отравлении 31 постояльца социального центра задержали гендиректора частной компании, которая готовила и поставляла еду в этот центр, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

С задержанным провели следственные действия, ему предъявлено обвинение, скоро СК попросит суд арестовать его. По делу назначены необходимые экспертизы.

Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, увеличилось до 31 человека. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 лиц, сообщили в СК.

Дело об отравлении расследуется по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).