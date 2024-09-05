Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пожар возник на последнем этаже 14-этажного жилого дома на севере Москвы, есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"До прибытия сотрудников ведомства самостоятельно эвакуировались 16 жильцов. Один человек пострадал, он госпитализирован. Пожар потушен", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло по адресу: Клязьминская улица, дом 17. Огонь охватил 21 кв. метр. В видео, опубликованном в телеграм-канале МЧС, наблюдается дым от пожара как минимум с трех квартирных балконов.

К ликвидации возгорания был привлечен 31 специалист и 10 единиц техники.