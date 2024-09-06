В Москве стартует голосование на выборах депутатов в Мосгордуму

Более 13 тыс. москвичей выразили желание голосовать бумажным бюллетенем

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва пройдут с 6 по 8 сентября.

Жителям Москвы предстоит избрать депутатов в 45 избирательных одномандатных округах.

На сайте мэра и правительства столицы уточняется, что от КПРФ зарегистрировано 42 кандидата, от "Единой России" - 41, от партии "Коммунисты России" - 21, от Российской экологической партии "Зеленые" - 7, от ЛДПР - 42, от "Новых людей" - 44, от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 44; среди самовыдвиженцев 40 кандидатов. Вновь выдвигаются 23 кандидата.

Кроме того, пройдет голосование на выборах в представительные органы местного самоуправления в восьми муниципалитетах Троицкого и Новомосковского округов (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), а также в муниципальном округе Куркино.

Способы голосования - традиционный и онлайн

Отдать свой голос за кандидатов смогут совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией в столице. Им будут доступны все существующие для голосования способы. Так, москвичи смогут сделать свой выбор онлайн или на участке: при помощи терминала электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажного бюллетеня.

Те, у кого есть полная учетная запись на портале mos.ru, смогут сделать выбор дистанционно на elec.mos.ru с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Онлайн голосование будет доступно даже ночью.

Голосовать на избирательных участках при помощи ТЭГ можно с 8:00 до 20:00. Получить электронный бюллетень можно в ТЭГ на любом удобном избирательном участке. В этом году на избирательных участках будет еще больше ТЭГ в связи с сокращением участковых избирательных комиссий (УИК).

По данным заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александра Асафова, 61% жителей города планируют голосовать на предстоящих выборах дистанционно, 35% избирателей собираются идти на избирательные участки.

Бумажным бюллетенем смогут проголосовать жители столицы, которые заранее подали соответствующее заявление. Сделать выбор "бумагой" они смогут на избирательном участке по месту постоянной регистрации. Кроме того, проголосовать традиционным бюллетенем, при желании, смогут те, кто по уважительной причине не смог подать заявление на голосование таким способом до 2 сентября.

Как ранее отмечала председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова, заявление об участии в голосовании на выборах депутатов с помощью бумажного бюллетеня подали 13 тыс. 482 жителя столицы. При этом число людей, проголосовавших таким способом, будет больше, так как горожане, находящиеся на лечении в стационарах или проходящие воинскую службу, также будут голосовать при помощи бумажного бюллетеня. Общее количество избирателей, которые проголосуют бумажным бюллетенем, как ожидается, составит порядка 200 тыс.