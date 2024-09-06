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Большой Черкасский переулок в центре Москвы перекроют с 6 по 9 сентября в связи с выборами

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В связи с проведением Единого дня голосования будет временно закрыт Большой Черкасский переулок для движения транспорта.

По данным столичного департамента транспорта, с 00:01 6 сентября до 15:00 9 сентября будет закрыто движение и запрещена парковка в Большом Черкасском переулке от пересечения со Старопанским переулком до пересечения с Малым Черкасским переулком.

В Москве с 6 по 8 сентября пройдут выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино. В эти дни избирателям также будут доступны все способы волеизъявления.

Мосгордума Большой Черкасский переулок
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