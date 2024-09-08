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Федорищев лидирует на досрочных выборах губернатора Самарской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На досрочных выборах губернатора Самарской области по результатам обработки 12,37% протоколов с результатом 82,56% лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев (партия "Единая Россия"), следует из данных ЦИК РФ.

За Алексея Лескина от КПРФ проголосовали 6,07% избирателей, за Наталью Бисярину от ЛДПР - 5,67%, за Михаила Маряхина от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 1,99%, за Владимира Плякина от "Новых людей" - 1,71%, за Степана Соловьева ("Зеленая альтернатива") - 0,78%.

Предыдущие выборы губернатора Самарской области проводились в сентябре 2023 года, главой региона был избран действующий губернатор Дмитрий Азаров, набравший 83,83%голосов избирателей. Явка составила 53,79%.

31 мая президент РФ Владимир Путин принял отставку Азарова с поста губернатора Самарской области и подписал указ о назначении врио главы региона Федорищева.

Единая Россия Зеленая альтернатива КПРФ ЛДПР ЦИК Самарская область Вячеслав Федорищев
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