В ЦИК разделили ключи расшифрования для онлайн-голосования на выборах в сентябре

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Процедура разделения ключей расшифрования для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах состоялась в Центризбиркоме России, передал корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, будет создано пять региональных групп (по часовым поясам), по которым будут поочередно подводиться итоги онлайн-голосования, начиная с Камчатки и завершая Калининградом.

По его словам, в настоящее время количество записавшихся для голосования на федеральной платформе ДЭГ "чуть меньше 1 млн человек". Всего число потенциальных участков ДЭГ составляет 11,6 млн человек (менее 10% записались).

Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов сообщил, что пять ключей расшифрования, которые соответствуют пяти часовым поясам, были разделены на семь частей и переданы пяти парламентским партиям, Центризбиркому России и ТИК ДЭГ. Их сборка возможна при соединении пяти частей, это минимальное необходимое количество.

Ключи будут храниться в прозрачных опечатанных ящиках, находящихся под постоянным видеонаблюдением.

ДЭГ на федеральной платформе будет применяться как на региональных, так и на муниципальных выборах в 25 субъектах, расположенных в шести часовых поясах. Как сообщила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова, в шести регионах ДЭГ будет проводиться впервые.

ДЭГ будет применяться на 464 избирательных кампаниях, из них семь кампаний по выборам губернаторов регионов. В Москве ДЭГ будет применяется на региональной платформе.

В Единый день голосования, 8 сентября, пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.