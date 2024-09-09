"Единая Россия" получает 38 из 45 мандатов в Мосгордуме после обработки 100% протоколов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Представители партии "Единая Россия" получают 38 из 45 мандатов на выборах депутатов Мосгордумы, следует из данных ЦИК.

Согласно информации, представленной ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней (электронного и бумажного голосования), представители партии "Единая Россия" получают 38 мест в Мосгордуме, кандидаты КПРФ – 3 места, "Справедливой Россия - За правду" – 1 место, партии "Новые люди" – 1 место, самовыдвиженцы – 2 места. ЛДПР, "Коммунисты России" и Российская экологическая партия "Зеленые" – ни одного.

Среди победивших кандидатов – 20 депутатов прошлого созыва Мосгордумы. Среди них – председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По данным Мосгоризбиркома (МГИК), в Москве на выборах всего проголосовали более 3 млн 151 тыс. москвичей. Более 3 млн 9 тыс. москвичей проголосовали электронно, из них около 320 тыс. пришли на избирательные участки и проголосовали с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ). Бумажный бюллетень использовали более 142 тыс. избирателей.

По словам зампредседателя МГИК Дмитрия Реута, явка составила около 41%.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице с 6 по 8 сентября. Также в Москве состоялись выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

Избиратели могли проголосовать онлайн на странице elec.mos.ru, а также на избирательных участках двумя способами: с помощью электронных терминалов или с помощью бумажного бюллетеня. Воспользоваться бумажным бюллетенем избиратели могли только на участке по адресу постоянной регистрации. Для этого было необходимо заранее подать заявление. Их принимали до 2 сентября включительно.