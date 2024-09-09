Трое бывших членов правительства РФ победили на довыборах депутатов Госдумы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На довыборах депутатов Госдумы по всем трем одномандатным округам победили бывшие члены правительства России.

Так, экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко победила на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области. Она набрала 75,73% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

Бывший министр энергетики Николай Шульгинов по итогам обработки всех протоколов набрал 55,31% голосов на довыборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №35 (Республика Хакасия - Хакасский).

Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин победил на довыборах в Госдуму в Брянской области, следует из данных Центризбиркома. Матыцин, выдвинутый "Единой Россией", набрал 68,01% после подсчета 100% протоколов.

С 6 по 8 сентября в России прошло более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны. Проводились выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, выборы депутатов Мосгордумы, а также довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам (в Республике Хакасия, Брянской и Ростовской областях).