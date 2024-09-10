Ребенок погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА в Раменском погиб ребенок.

"Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. (...) Сейчас пожарные тушат огонь. (...). К сожалению, погиб 9-летний ребенок", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице, повреждена квартира на 9-м этаже. Есть один пострадавший.

Он добавил, что эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания.

Всего ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил Воробьев.