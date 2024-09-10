"Уральские авиалинии" сообщили о задержке вылета около десятка рейсов в Москву

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пять самолетов авиакомпании "Уральские авиалинии" вынужденно приземлились на запасные аэродромы из-за закрытия воздушного пространства аэропортов московского авиаузла, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник.

По данным пресс-службы, ушли на другие аэродромы рейсы по маршрутам U6-242 Сочи - Домодедово, U6-6006 Сочи - Домодедово, U6-462 Сочи - Домодедово, U6-2772 Самарканд - Домодедово, U6-2710 Ош - Домодедово.

Кроме того, на текущий момент задержаны рейсы U6-3573 Домодедово - Бодрум, U6-171 Домодедово - Сочи, U6-185 Домодедово - Сочи, U6-2131 Жуковский - Самарканд, U6-221 Домодедово - Сочи, U6-264 Екатеринбург - Домодедово, U6-388 Омск - Домодедово, U6-2460 Наманган - Жуковский, U6-2426 Худжанд - Жуковский и другие.

Пассажиров просят следить за актуальным временем вылета и прилета на сайте авиакомпании.

"Пассажиры на время ожидания рейсов обеспечиваются всеми услугами в соответствии с ФАП-82", - говорится в сообщении.

Работа московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и Жуковский временно ограничена, сообщила ранее Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона - "Внуково", "Домодедово" и Жуковский - были введены временные ограничения. "Внуково" и "Домодедово" временно не принимают и не отправляет ВС с 01:17 мск; Жуковский - с 01:46 мск", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось об уничтожении 15 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.