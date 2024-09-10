Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают самолеты

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Работа московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и Жуковский временно ограничена, сообщила Росавиация.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона - "Внуково", "Домодедово" и Жуковский - были введены временные ограничения. "Внуково" и "Домодедово" временно не принимают и не отправляет ВС с 01:17 мск; Жуковский - с 01:46 мск", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 7:00 мск ограничения введены на работу аэропорта Казани.