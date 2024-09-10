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В Мосгоризбиркоме не исключили упрощения процедуры получения бумажных бюллетеней

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут не исключил упрощения процедуры бумажных бюллетеней на выборах.

"Возможно. Подумаем. Сейчас сказать не готов, но подумаем. (...) Все может быть", - сказал Реут "Интерфаксу", отвечая на вопрос, возможно ли в будущем упростить процедуру подачи предварительного заявления об отказе от дистанционного голосования и о получении бумажного избирательного бюллетеня.

Он уточнил, что подать заявление можно было до 2 сентября, чтобы было время принять все заявления и отметить тех, кто голосует с помощью бумажного бюллетеня. Тем, кто подал соответствующие заявления, ДЭГ становится недоступен.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице с 6 по 8 сентября. Также в Москве состоялись выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

Избирателям были доступны все способы волеизъявления: онлайн и на избирательных участках. При этом голосование бумажными бюллетенями на выборах депутатов Мосгордумы в столице было организовано по предварительному заявлению, которое можно было подать до 2 сентября включительно.

Мосгоризбирком
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