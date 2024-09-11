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ЦИК оценил долю онлайн-голосования на региональных выборах в почти 14%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в сентябре более 3,8 млн избирателей приняли участие в выборах различного уровня с помощью дистанционного электронного голосования, которое применялось в 26 регионах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На федеральной платформе в 25 субъектах онлайн проголосовало у нас 826 936 избирателей. В Москве, это 26-й регион, где проводились выборы в режиме ДЭГ, (...) с помощью столичной платформы проголосовало 3 009 865 москвичей. Таким образом, 3 836 801 избиратель по стране воспользовались этой дополнительной возможностью, дополнительным видом голосования", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Всего в выборах различного уровня в Единый день голосования приняли участие свыше 27,3 млн человек, это 47,1% граждан с избирательным правом, уточнила она. Соответственно, с помощью ДЭГ проголосовало 13,9% от общего числа проголосовавших.

"Средняя явка (на федеральной платформе ДЭГ - ИФ) по 25 субъектам - почти 90%", - добавила Памфилова и отметила, что в республиках Алтай, Марий Эл, Чувашия, Вологодской, Калининградской, Костромской, Липецкой и Мурманской областях она даже превысила 90%.

По ее словам, от общего числа принявших участие в ДЭГ электронно проголосовали 66% женщин, 34% мужчин; из них 29% - от 18 до 35 лет, 44% от 36 до 50 лет, 27% - старше 50 лет.

Центризбирком Элла Памфилова Москва
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