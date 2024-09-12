Расписание на МЦД-1 изменится в выходные из-за модернизации инфраструктуры

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - С 19:00 13 сентября по 10:30 15 сентября изменится расписание движения поездов на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) в связи с модернизацией путевой инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

На Белорусском направлении: после 19:00 интервалы движения увеличены до 15 минут, после 22:00 - до 30 минут. В утренний период до 10:30 в выходные дни интервалы движения частично увеличены до 30 минут. Часть поездов дальнего пригорода отменена. Часть поездов со стороны Одинцово следует от Белорусского вокзала и обратно.

На Савеловском направлении: часть поездов следует от Савеловского вокзала и обратно. С 23:20 до 06:20 интервал движения частично увеличен до 20 минут.

Кроме того, скорректирован график движения поездов Аэроэкспресс в вечерний период. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).

С 23:20 до 06:20 на участке от Кунцевской до Одинцово будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры, поезда МЦД в сторону Лобни проследуют этот участок по 1 пути ("на Одинцово").