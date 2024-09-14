Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в соццентре в Москве

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Следователи разбираются с обстоятельствами массового отравления в социальном центре в Москве, сообщили в столичном управлении Следственного комитета России в субботу.

"По предварительным данным следствия, 14 сентября порядка 20 человек доставлены в медицинские учреждения столицы с признаками пищевого отравления. Установлено, что указанные лица употребляли пищу в столовой одного из социальных центров столицы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В релизе отмечается, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в СКР.