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Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 сентября

США разместили на Алеутских островах ракеты HIMARS, 21 россиянин пострадал в ДТП в Египте, команду Харрис уличили в дезинформации о Трампе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США перебросили подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии на Алеутские острова в связи с российскими учениями "Океан-2024". На острове Шемья развернута пусковая установка HIMARS с ракетами большой дальности и контрбатарейный радар.

- 21 турист из России пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц - Каир в Египте, сообщило издание Al-Ahram. Также в салоне находились 11 граждан Турции, 9 итальянцев, два британца. Пострадавших госпитализировали.

- Российские средства ПВО за ночь уничтожили 29 дронов над семью регионами РФ. Из них 15 сбиты над территорией Брянской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, два - над Орловской, по одному – над территориями Белгородской, Калужской и Ростовской областей.

- Избирательная кампания Камалы Харрис в соцсети X неоднократно вводила публику в заблуждение некорректными вырезками и неточными субтитрами высказываний ее оппонента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN.

- СК возбудил уголовное дело по факту отравления около 20 человек в соццентре в Москве. Пострадавшие госпитализированы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

- Пять экс-министров обороны Великобритании призвали премьер-министра Кира Стармера разрешить Киеву использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России, не дожидаясь согласия США.

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