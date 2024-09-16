Цены на бензин на АЗС Москвы замедлили рост после резкого подъема в начале сентября

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на бензин на заправках Москвы замедлился на минувшей неделе после значительного скачка неделей ранее, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, на неделе 9-15 сентября средневзвешенная цена литра 92-го бензина на московских заправках увеличилась всего на 2 копейки - до 54,09 рубля, Аи-95 подорожал на 4 копейки, до 59,99 рубля. Также незначительно поднялась цена на дизельное топливо - на 2 копейки, до 66,02 рубля.

Неделей ранее (2-9 сентября) рост цен на бензины на заправках Москвы был более значительным: Аи-92 тогда подорожал на 24 копейки, Аи-95 - на 33 копейки. Дизельное топливо в начале сентября поднялось в цене на 3 копейки.

В августе средний недельный рост цен на бензины на АЗС был в пределах от 3 до 8 копеек, ДТ в августе тоже дорожало умеренно. Основной рост цен на московских заправках пришелся на июнь и июль, когда в России был пик сезонного потребления нефтепродуктов, тогда разные сорта топлива на АЗС столицы дорожали от 15 до 35 копеек в неделю.