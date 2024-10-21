На АЗС Москвы ускорился рост цен на дизельное топливо

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная стоимость дизельного топлива на АЗС Москвы на минувшей неделе повысилась на 23 копейки, тогда как ранее - с середины августа до середины октября - этот рост составлял от 1 до 8 копеек в неделю, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

В последний раз такой скачок цен на ДТ на АЗС Москвы фиксировался в середине лета, когда был высокий сезон спроса на нефтепродукты. В настоящее время дизтопливо на бирже дорожает на фоне перехода России на зимние сорта, из опта рост цен транслируется в розницу. Средняя розничная цена ДТ в столице в настоящее время составляет 66,41 рубля за литр.

Бензин на московских заправках тоже подорожал, но не так значительно. Аи-92 подорожал всего на 4 копейки - до 54,12 рубля за литр, Аи-95 - на 5 копеек, до 60,06 рубля за литр. Неделей ранее обе марки бензина подешевели в столичной рознице на 1 копейку.