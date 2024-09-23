В Китай-городе загорелось реконструируемое здание гостиницы XIX века

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в Большом Черкасском переулке случился пожар в реконструируемом здании XIX века постройки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании по адресу: Большой Черкасский переулок, дом 8. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению. Что именно горит - уточняется", - сообщил представитель пресс-службы.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Пожар тушат 55 человек и 16 единиц техники.

Как сообщил городской Дептранс, из-за пожара перекрыли движение по Большому Черкасскому переулку и по Ильинке.

Судя по открытым источникам, здание было построено в конце XIX века архитектором Николаем Никитиным, в нем расположена Старо-Ивановская гостиница. Сейчас часть строения закрыта на реконструкцию.