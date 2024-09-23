В Китай-городе потушили пожар в реконструируемом здании гостиницы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве полностью потушили пожар в Большом Черкасском переулке, сообщило региональное управление МЧС. Обошлось без пострадавших.

Днем стало известно, что по адресу Большой Черкасский переулок, 8 загорелось здание XIX века, которое находилось на реконструкции. Пожар тушили 55 человек и 16 единиц техники. На время тушения перекрывали Большой Черкасский переулок и Ильинку.

В горевшем здании находится Старо-Ивановская гостиница.