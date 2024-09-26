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В Гидрометцентре считают, что говорить о начале отопительного сезона в Москве пока рано

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Отопительный сезон в Москве обычно стартует, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится около плюс 8 градусов и ниже; пока в столичном регионе такой погоды не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Отопление включается, если в течение пяти суток средняя температура плюс 8 градусов и ниже. Пока это не предвидится и в Москве не прогнозируется - ни до конца этого месяца, ни в начале октября", - сказал Вильфанд.

По его словам, говорить о начале отопительного сезона пока рано. "Конечно, постепенно температура будет понижаться в начале октября, но все равно она для октябрьской погоды будет теплая. Раньше, в конце прошлого века, отопительный период начинался с конца сентября, с третьей декады сентября, температура была 8 градусов (...) Но пока все хорошо", - сказал он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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