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Вильфанд назвал уходящий сентябрь "суперлетним" месяцем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Средняя температура в сентябре 2024 года на европейской территории России соответствовала среднемноголетним значениям, характерным для июня, что позволяет его назвать четвертым летним месяцем, сообщил "Интерфаксу" научный руководить Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешний сентября - просто суперлетний месяц. Средняя месячная температура на европейской территории соответствовала средней июньской температуре. Поэтому утверждение, что это четвертый летний месяц - это просто абсолютно так", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, сентябрь 2024 года в московском регионе стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, опередив сентябрь 2023 года.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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