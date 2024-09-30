Вильфанд назвал уходящий сентябрь "суперлетним" месяцем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Средняя температура в сентябре 2024 года на европейской территории России соответствовала среднемноголетним значениям, характерным для июня, что позволяет его назвать четвертым летним месяцем, сообщил "Интерфаксу" научный руководить Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нынешний сентября - просто суперлетний месяц. Средняя месячная температура на европейской территории соответствовала средней июньской температуре. Поэтому утверждение, что это четвертый летний месяц - это просто абсолютно так", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, сентябрь 2024 года в московском регионе стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, опередив сентябрь 2023 года.