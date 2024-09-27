В центре Москвы тариф на некоторых парковках повысят до 450 рублей в час с ноября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В центре Москвы с 1 ноября тарифы на 7,3% участков платных парковок вырастут до 380 или 450 рублей в час, это связано с их большой загруженностью, сообщил Департамент транспорта столицы.

Ранее минимальная стоимость на ряде парковок составляла 150 рублей в час в дневное время.

"На 7,3% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы будут скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. Например, на Малой Никитской улице, улице Александра Невского и в Елоховском проезде", - говорится в сообщении.

На таких улицах много точек притяжения автомобилистов - популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности. Повышение тарифа позволит разгрузить самые загруженные парковки и сократить лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места.

Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Местным жителям платить за парковку будет не нужно - достаточно оформить резидентное разрешение на портале сайте мэра и правительства столицы.

Также с 1 ноября на 27 улицах Москвы парковка станет дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф будет снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках, в том числе, на набережной Академика Туполева, улице Клочкова, 2-й и 3-й Рощинской улице.