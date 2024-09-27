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В Москве в ноябре продолжат тестирование динамического тарифа на парковку

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с 1 ноября динамический тариф на парковку станет доступным для всех водителей в пилотном режиме, стоимость стоянки при максимальной загрузке будет составлять до 800 рублей в час, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Набор улиц для пилотного проекта останется прежним: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар.

"Для этих пяти улиц стоимость парковки будет начинаться от ноля рублей при минимальной занятости машиномест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час", - говорится в сообщении.

Эти условия будут действовать в ходе эксперимента, затем их будут дорабатывать на основе обратной связи от водителей.

В пресс-службе отметили, что динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки. Также водители смогут смотреть, где и в какое время суток парковка будет свободнее и дешевле в нужном им районе - это положительно скажется на балансе загруженности парковочных мест.

В Москве с 16 по 30 сентября проводят тестирование динамического тарифа на парковку, с ним стоимость стоянки меняется в зависимости от ее загруженности.

Ильинка Тверская Москва Никитский переулок Новая Площадь Рождественский бульвар Дептранс
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