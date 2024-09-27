Сильный ветер повалил в Москве несколько деревьев

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве зафиксированы случаи падения деревьев из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с, в ближайшие часы и в предстоящие выходные он сохранится, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с. Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении комплекса.

Там также отметили, что сильный ветер сохранится в ближайшие часы и в предстоящие выходные, и попросили горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду.