В Москве в субботу ожидается летняя гроза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в выходные дни синоптики ожидают летнюю погоду с температурой на 7-8 градусов выше нормы и дожди, в субботу вечером возможна гроза "летнего типа", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Дожди будут обусловлены тем, что в атмосфере неустойчивая ситуация, условия для конвекции воздуха, образования облаков. И эта неустойчивость такова, что даже, по расчетам, завтра во второй половине дня возможны грозы. Все-таки в конце сентября это редкость. Причем прогнозируются именно летнего типа грозы", - сказал он.

По расчетам, выпадет от 7 до 20 мм осадков.

"Это немного. До сегодняшнего дня в течение 26 дней, выпало 0,2 мм осадков, сухой-сухой сентябрь, и пусть выпадет даже 20 мм, все равно норма 66 мм, меньше 1/3. Все равно это очень засушливый месяц", - добавил он.

Температура в Москве и Подмосковье будет достаточно однородной, связано это с тем, что в столичный регион поступают воздушные массы с юга.

"Днем сегодня, в пятницу, плюс 20 - плюс 22, в субботу - плюс 21 - плюс 23 градуса - нормальная, совершенно летняя погода, замечательная. И только в воскресенье, в первой половине дня температура высокая, плюс 18 - плюс 20 градусов, а затем начнется понижение", - сказал Вильфанд.

Похолодание связано с тем, что антициклон, обуславливающий теплую погоду, будет уходить на восток, "в течение небольшого промежутка времени, во второй половине дня в воскресенье и в течение суток в понедельник воздушная масса будет перемещаться с севера".

При этом, по словам Вильфанда, "и сегодня, и завтра, и послезавтра температура на 7-8, и даже в отдельных районах Москвы и Московской области на 9 градусов выше многолетних значений".

Высокими будут и ночные температуры. Так, минимальная температура в ночь на субботу будет плюс 13 - плюс 15 градусов, а в ночь на воскресенье - плюс 14 - плюс 16 градусов.