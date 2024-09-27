Поиск

В Москве в субботу ожидается летняя гроза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в выходные дни синоптики ожидают летнюю погоду с температурой на 7-8 градусов выше нормы и дожди, в субботу вечером возможна гроза "летнего типа", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Дожди будут обусловлены тем, что в атмосфере неустойчивая ситуация, условия для конвекции воздуха, образования облаков. И эта неустойчивость такова, что даже, по расчетам, завтра во второй половине дня возможны грозы. Все-таки в конце сентября это редкость. Причем прогнозируются именно летнего типа грозы", - сказал он.

По расчетам, выпадет от 7 до 20 мм осадков.

"Это немного. До сегодняшнего дня в течение 26 дней, выпало 0,2 мм осадков, сухой-сухой сентябрь, и пусть выпадет даже 20 мм, все равно норма 66 мм, меньше 1/3. Все равно это очень засушливый месяц", - добавил он.

Температура в Москве и Подмосковье будет достаточно однородной, связано это с тем, что в столичный регион поступают воздушные массы с юга.

"Днем сегодня, в пятницу, плюс 20 - плюс 22, в субботу - плюс 21 - плюс 23 градуса - нормальная, совершенно летняя погода, замечательная. И только в воскресенье, в первой половине дня температура высокая, плюс 18 - плюс 20 градусов, а затем начнется понижение", - сказал Вильфанд.

Похолодание связано с тем, что антициклон, обуславливающий теплую погоду, будет уходить на восток, "в течение небольшого промежутка времени, во второй половине дня в воскресенье и в течение суток в понедельник воздушная масса будет перемещаться с севера".

При этом, по словам Вильфанда, "и сегодня, и завтра, и послезавтра температура на 7-8, и даже в отдельных районах Москвы и Московской области на 9 градусов выше многолетних значений".

Высокими будут и ночные температуры. Так, минимальная температура в ночь на субботу будет плюс 13 - плюс 15 градусов, а в ночь на воскресенье - плюс 14 - плюс 16 градусов.

Гидрометцентр Подмосковье Роман Вильфанд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сильный ветер и дожди ожидаются в столице в пятницу и в выходные

Общественный транспорт Москвы к 2030 году будет на две трети состоять из электробусов

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

В Москве до конца дня будет сильный ветер

Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова

Прокуратура Москвы инициирует уголовное преследование Ильи Варламова

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО гражданина США Татера

С марта в Москве заблокировали 127 тыс. аккаунтов электросамокатчиков

С марта в Москве заблокировали 127 тыс. аккаунтов электросамокатчиков

Синоптики ожидают, что дожди начнутся в Москве с пятницы

Синоптики ожидают, что дожди начнутся в Москве с пятницы

Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Суд в Москве лишил режиссера Андреасяна водительских прав за пьяную езду

Московские власти планируют закупить беспилотники для столичных школ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });