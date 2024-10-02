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СКР завел дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.

"Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным СКР, основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России. Дело расследуется по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, для личного обогащения создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

"Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве и по Санкт Петербургу и Ленинградской области. В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия", - сказала Петренко.

СКР Светлана Петренко Москва Cryptex UAPS
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