Одним из фигурантов дела криптобиржи Cryptex стал россиянин, попавший под санкции США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого США были введены санкции из-за отмывания денег.

"Иванов проходит фигурантом по делу. Он также будет доставлен в Москву для проведения следственных действий", - сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 96 фигурантов будут доставлены в столицу в течении нескольких дней из разных регионов РФ. "После допросов и проведения следственных действий будет решен вопрос об их статусе по делу, а также с мерой пресечения задержанным", - сказал он.

Как ожидается, следствие намерено 3 октября обратится в суд с первыми ходатайствами о мере пресечения.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о введении санкций против криптовалютной биржи Cryptex и связанного с ней россиянина Сергея Иванова из-за отмывания крупных сумм денег.

Следственный комитет в среду объявил о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex по статьям организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконная банковская деятельность (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).

"Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, для личного обогащения создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Со своей стороны, официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что "фигуранты выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет". По ее словам, пользователями разработанных соучастниками программных продуктов чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью. Они получали возможность анонимно совершать переводы, легализовывать и обналичивать криминальные доходы.

"Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве и по Санкт Петербургу и Ленинградской области. В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия", - сказала представитель СКР.