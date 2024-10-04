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"Дом-книжку" на Новом Арбате в Москве ждет реконструкция

"Дом-книжку" на Новом Арбате в Москве ждет реконструкция
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы приняло решение об обновлении территории и реконструкции построенного в 60-70-х годах прошлого века здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате, сообщает пресс-служба департамента городского имущества (ДГИ).

Здание признано ограниченно работоспособным, "поэтому сейчас оно непригодно для эксплуатации, и структуры, которые ранее размещались в нем, будут переведены в другие офисы. Само здание СЭВ ждет масштабная реконструкция, для этого планируется привлечь частного инвестора, говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в результате площадь комплекса увеличится до 600 тыс. кв.м. Площадь планируемых к размещению здесь социокультурных, досуговых и деловых объектов, среди которых конференц-центр, фитнес-клуб и детский досуговый центр, составит около 270 тыс. кв.м. Остальные пространства займут жилые, технико-эксплуатационные и другие помещения. Точное наполнение комплекса определят после подготовки градостроительной документации и согласования архитектурной концепции.

Согласно заключению специалистов НИУ МГСУ, сейчас постройка не соответствует требованиям действующих норм в области механической и пожарной безопасности, а также энергоэффективности.

"Стоимость ремонта здания, с учетом объема необходимых работ и сложности их реализации, будет превышать стоимость нового строительства, в связи с чем принято решение о реализации проекта комплексной реконструкции", - пояснили в ДГИ.

Москва СЭВ ДГИ Новый Арбат
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