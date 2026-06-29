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Матвиенко попросила Мишустина упростить исключение памятников культуры из госреестра

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина дать поручение упростить процедуру исключения утраченных региональных и местных объектов культурного наследия (ОКН) из госреестра.

"В настоящее время объекты регионального и местного значения (памятники истории и культуры - ИФ) вносятся в единый государственный реестр решениями властей субъектов Федерации (...), а исключаются постановлением правительства. Регионы говорят о необходимости упрощения процедуры исключения из единого госреестра физически утраченных или необоснованно в свое время включенных в него объектов. (...) Просила бы дать вас соответствующее поручение министерству культуры", - сказала Матвиенко .

По ее мнению, пора сформировать более четкий и прозрачный правовой алгоритм для регионов.

"Естественно, делать это надо крайне осторожно, деликатно, с подробной научно-экспертной аргументацией", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, такая мера облегчит дальнейшую работу с объектами культуры и истории.

"Посмотрим на процедуру, она такая тонкая, потому что здесь очень важно не упустить то культурное наследие, чтобы, ну, скажем так, не было разночтений. Есть разные подходы, мы обязательно рассмотрим ваше предложение", - отреагировал Мишустин.

Валентина Матвиенко Правительство Михаил Мишустин Совет Федерации
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