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Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует автомобилистам пересесть на метро из-за дождя.

По данным департамента, интенсивное движение на внутренней стороне ТТК от Автозаводской улицы до Новорижской эстакады, внутренней стороне МКАД от проспекта Багратиона до Химкинского моста, Садовом кольце от Земляного Вала до Оружейного переулка.

Свободное движение на северном участке МСД, Ярославском шоссе при движении в область, проспекте Багратиона.

В дептрансе отметили, что на движение могут повлиять ремонтные работы на дороге, мелкие аварии и погодные условия.

По данным сервиса "Яндекс.карты", пробки на дорогах в столице оцениваются в 8 баллов.

МКАД дептранс Москва
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