Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Москве к 19:00 ситуация на дорогах еще больше осложнилась, Центр организации дорожного движения оценивает пробки в 8 баллов, сообщает Департамент транспорта. "Яндекс.Карты" оценивают загруженность дорог в 9 баллов.

По данным ЦОДД, средняя скорость движения в городе — 25 км/ч.

Затруднено движение по Ленинградскому шоссе по направлению в область, на проспекте Маршала Жукова по направлению в область и на Волоколамском шоссе в оба направления.

Поездки на личных автомобилях Дептранс посоветовал отложить до 20:00.