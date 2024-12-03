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Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Москве к 19:00 ситуация на дорогах еще больше осложнилась, Центр организации дорожного движения оценивает пробки в 8 баллов, сообщает Департамент транспорта. "Яндекс.Карты" оценивают загруженность дорог в 9 баллов.

По данным ЦОДД, средняя скорость движения в городе — 25 км/ч.

Затруднено движение по Ленинградскому шоссе по направлению в область, на проспекте Маршала Жукова по направлению в область и на Волоколамском шоссе в оба направления.

Поездки на личных автомобилях Дептранс посоветовал отложить до 20:00.

Дептранс ЦОДД Москва
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