Движение ограничено на трассе М-2 "Крым" в Серпухове из-за массового ДТП

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Реверсивное движение организовали на подъезде к мосту через Оку на трассе М-2 "Крым" в Серпухове из-за ДТП, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в понедельник.

"В Серпухове на 103-м км трассы М-2 "Крым" на подъезде к мосту через р. Оку из-за ДТП движение транспорта в сторону Москвы ограничено и осуществляется реверсивным способом", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД заявила, что на трассе М-2 "Крым" в Серпухове произошла массовая авария с участием 11 автомобилей. "В результате ДТП три человека погибли, трое получили телесные повреждения", - сообщили в управлении.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.