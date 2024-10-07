Три человека погибли, еще трое пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Массовая авария с участием 11 автомобилей произошла на трассе М-2 в Серпухове (Московская область), есть погибшие, сообщает в понедельник пресс-служба подмосковного главка МВД.

По данным полиции, водитель грузовика совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями на 103 км трассы М-2 "Крым".

"В результате ДТП три человека погибли, трое получили телесные повреждения", - сообщили в управлении.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.