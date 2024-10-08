Отопление в Москве включили в 80% домов и социальных объектов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В течение двух дней отопление в Москве включили более чем в 80% домов и социальных объектов, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление включили в более 80% домов и социальных объектов", - сообщил Бирюков, слова которого привели в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что работы по включению отопления занимают до пяти дней.

Отопление начали включать в Москве накануне, 7 октября.