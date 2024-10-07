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В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоквартирных домах и социальных учреждениях, полностью отопление включат в течение пяти дней, сообщил в Telegram заммэра столицы Петр Бирюков.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы", - сказал он.

"Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - напомнил заммэра.

"Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - добавил он.

Петр Бирюков Москва Сергей Собянин
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