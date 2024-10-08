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Работа сервисов Московской электронной школы восстановлена после сбоя

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Работа сервисов Московской электронной школы (МЭШ) восстановлена, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

"Стабильная работа всех сервисов МЭШ восстановлена. Наши специалисты продолжают круглосуточный мониторинг работы системы, чтобы оперативно реагировать на любые отклонения в ее работе", - говорится в телеграм-канале департамента.

Ранее в СМИ появилась информация, что в работе МЭШ произошел масштабный сбой. Ученики и родители не могли войти в личный кабинет - ни на сайте, ни в приложении более семи часов.

МЭШ Московская электронная школа Москва
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