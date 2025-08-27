На "МЭШ" появятся персональные советы по профориентации для московских школьников

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На платформе "Московской электронной школы" ("МЭШ") в учебном году появятся персональные рекомендации для старшеклассников по профориентации; они смогут видеть доступные им дни открытых дверей, профессиональные пробы и экскурсии к работодателям, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Новые цифровые возможности для школьников, учителей и родителей: что изменится в "МЭШ" в будущем учебном году (...). "Портфолио учащегося" пополнится персональными рекомендациями по профориентации", - написал он в Telegram.

Теперь старшеклассники смогут видеть доступные им дни открытых дверей, профессиональные пробы и экскурсии к работодателям, отметил мэр.

В "Цифровом учителе" появятся новые предметы физика и информатика. Сервис работает на базе искусственного интеллекта: анализирует уровень знаний, выявляет трудности и предлагает персональные упражнения, сообщил Собянин.

Тренажер по физике рассчитан на 8-9 классы и охватит семь разделов: от теплопередачи и парообразования до кристаллизации и электростатики. Сервис по информатике будет доступен ученикам 7-9 классов и позволит подтянуть знания о кодировании и системах счисления.