В Москве на вторичном рынке самая дорогая квартира продается за 1,8 млрд рублей

Это "просторная семикомнатная квартира в Хамовниках"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы расположена в Хамовниках и стоит 1,8 млрд рублей, выяснили аналитики "Домклик" Сбербанка.

"Лидер рейтинга - просторная семикомнатная квартира в Хамовниках. Расположена она в здании дореволюционной постройки, которое было полностью реконструировано в 2012 году. Сегодня для посетителей и жителей в доме оборудованы библиотека, каминная и даже сигарная комнаты. Общая площадь квартиры составляет 470 "квадратов" стоимостью в 1,8 млрд рублей", - говорится в исследовании.

В квартире - две спальни, две детские комнаты, гостиная с камином, столовая, кухня, несколько гардеробных, кабинет, комната для занятий спортом и хозяйственная комната. Окна выходят на храм Христа Спасителя и здание министерства иностранных дел.

Далее в списке самых дорогих квартир идет лот из шести комнат в доме на Бутиковском переулке. Общая площадь дома - 423 кв.м. Квартира стоит около 1,6 млрд рублей.

На третьем месте - двухуровневый пентхаус без отделки. Площадь лота - 640 кв.м, из которых 455 кв.м - жилая. Стоит такое жилье примерно 1,5 млрд рублей.