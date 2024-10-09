В Ногинске горит центральный рынок

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Ногинске загорелся центральный рынок, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Пожар произошел в крытом павильоне центрального рынка Ногинска. Огнем охвачены помещения в левом крыле здания", - сказали в экстренных службах.

Сохраняется угроза распространения огня на весь крытый павильон площадью порядка 600 кв м. Информации о пострадавших нет.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что возгорание произошло по адресу Богородский городской округ, улица Декабристов, дом 2. Площадь пожара предварительно составляет 50 кв. м. Пожар тушат 24 человека и 8 единиц техники.