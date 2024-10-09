Пожар охватил весь павильон центрального рынка в Ногинске

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Огонь охватил весь крытый павильон центрального рынка в подмосковном Ногинске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Крытый павильон горит по всей площади в 3000 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ также сообщили, что "происходит горение здания по всей площади - 3 тыс. кв. м".

"По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.

К тушению пожара привлечены 81 человек, 26 единиц техники.

В свою очередь областная прокуратура сообщила, что в ведомстве взяли на контроль установление обстоятельств пожара. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Информации о пострадавших, по данным прокуратуры, не поступало.

Ранее сообщалось, что очаг пожара находился в одном из помещений в левом крыле павильона рынка.