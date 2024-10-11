Московским автовладельцам пока не нужно переходить на зимнюю резину

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - О смене резины с летней на зимнюю в Москве автомобилистам можно не задумываться до 20 октября, но в регионах к востоку от Москвы резину поменять уже нужно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока рановато. Если шипованные шины, то точно рановато. Совершенно рановато. Да и для не шипованых тоже еще рановато (...) До 20 числа можно еще потерпеть", - сказал Вильфанд на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, когда москвичам стоит менять автомобильную резину.

При этом, он отметил, что к востоку от Москвы, в регионах Урала, Приволжья и далее уже нужно сменить резину.