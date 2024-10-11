В Москве зимой ожидается изменчивая погода с морозами

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Москве этой зимой прогнозируется изменчивая погоды, с частой гололедицей и морозами до минус 25 градусов, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень частая смена погоды (будет в Москве). Будет очень частая гололедица, будут и сильные морозы до 25 градусов, особенно в январе и феврале", - сказал он.

Говоря в целом о России, он уточнил, что "зима прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой".

Эксперт отметил, что расчет погоды во время "отопительного сезона" с октября по март проведен по новым нормам, которые выше, чем прежние.

"Поэтому, ожидается не такая уж теплая зима. Потому что нормы повысились. Поэтому не нужно думать, что это такая теплая зима", - добавил Вильфанд.