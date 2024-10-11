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Проект трехлетнего бюджета Москвы внесут в Мосгордуму до 15 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Проект бюджета Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов будет внесен в Мосгордуму не позднее 15 октября, сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

"Депутаты Мосгордумы в ближайшее время начнут работу над проектом городского бюджета. Документ будет внесен в Мосгордуму не позднее 15 октября. После внесения законопроект будет рассмотрен на заседаниях комиссий и фракций", - написал он в Telegram.

Он напомнил, что в первом чтении рассматриваются основные характеристики бюджета: общий объем доходов, расходов, дефицит, внутренние и внешние заимствования города и другие аспекты. Во втором чтении рассматриваются поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, в случае наличия. В третьем чтении проект бюджета принимается в целом.

Проект трехлетнего бюджета уже одобрили в мэрии. Расходы на реализацию 13 государственных программ Москвы составят в 2025 году 90% расходной части бюджета. Социальные расходы составят более половины столичного бюджета в 2025 году. Кроме того, с 1 января 2025 года на 5,5% проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью.

Алексей Шапошников Мосгордума Москва
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